Der Steirer Matthias Schwab hat sich am Samstag (Ortszeit) auf der Korn Ferry Tour der Golfer in Indiana in Runde drei zurück in die Top Ten gespielt. Eine 68er-Runde von vier unter Par brachte den 26-Jährigen vom 13. auf den neunten Platz, sein Rückstand auf die Spitze beträgt vor der Schlussrunde weiter sechs Schläge. Auf der Korn Ferry Tour geht es um 25 PGA-Tourkarten für die nächste Saison, Schwab liegt nach zwei von drei Qualifikationsevents auf Gesamtrang sieben.