Matthias Schwab ist gut in das zweite der drei Turniere der Finalserie der Korn Ferry Tour in Columbus, Ohio gestartet. Der Golfprofi, der die US-PGA-Tourkarte für die Saison 2021/22 de facto fix in der Tasche hat und daher befreit aufspielen kann, lag nach einer 68er-Runde am Donnerstag auf dem geteilten 28. Rang.