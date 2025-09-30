US-Golf-Legende Tom Watson entschuldigte sich beim Team Europa

Die aufgeheizte und teils feindselige Stimmung beim Ryder Cup vergangene Woche in Farmingdale/New York hat einen der größten Golfer der Geschichte peinlich berührt. Der achtfache Major-Sieger Tom Watson gratulierte dem siegreichen Team Europa, das mit dem Österreicher Sepp Straka den Vergleich mit der US-Auswahl mit 15:13 gewonnen hat, und entschuldigte sich für das Benehmen einiger Fans.

„Ich möchte @RyderCupEurope zum Sieg gratulieren. Noch wichtiger ist jedoch, dass ich mich für das unhöfliche und bösartige Verhalten unseres amerikanischen Publikums in Bethpage entschuldigen möchte. Als ehemaliger Spieler, Kapitän und Amerikaner schäme ich mich für das, was passiert ist“, schrieb der 76-jährige US-Amerikaner, einst selbst Ryder-Cup-Kapitän, auf X.