Ryder Cup 2025: Wenn Trumps Tonfall den Golfsport vergiftet

Den Ryder Cup gibt es seit bald 100 Jahren. Seit 1927 ist das Aufeinandertreffen immer mehr als Golf : Er ist ein Schaufenster für Sportsgeist, Rivalität und Respekt. Doch was heuer im Bethpage State Park passiert ist, hatte mit Tradition nur noch wenig zu tun.

Das alles war vielleicht kein Zufall, sondern das importierte Gift einer neuen amerikanischen Kultur .

Liegt die Schuld bei Donald Trump?

US-Präsident Donald Trump hat über Jahre vorgemacht, dass Pöbelei und persönliche Herabwürdigung nicht Tabubruch, sondern Stilmittel sind. Und genau dieser Tonfall hat nun sogar den altehrwürdigen Ryder Cup erreicht. Statt enthusiastischer Anfeuerung gab es teils Aggression und Herabwürdigung, statt sportlicher Rivalität offene Feindseligkeit.

Wenn Rory McIlroy oder Shane Lowry am Ende selbst den Mittelfinger zeigen oder Fans anschreien, ist das keine Entgleisung, sondern Symptom: Irgendwann reißt selbst Profis der Geduldsfaden. Wer ständig beleidigt wird, reagiert.

Dass es so weit gekommen ist, ist eine Bankrotterklärung für die Organisatoren.