Trump genoss das USA-Heimspiel auf dem Golfplatz beim Ryder Cup

"USA, USA"-Rufe, Nationalhymne, Militärjets, Händeschütteln und ein Ausflug zum ersten Abschlag - der Besuch von US-Präsident Donald Trump am Freitag beim 45. Golf-Ryder-Cup in Farmingdale/New York war denkbar unspektakulär. Weder gab es ein Organisationschaos wie bei den Tennis-US-Open, noch stahl der 79-jährige Staatschef den Spielern groß die Show. Stattdessen blieb er die meiste Zeit hinter einer Sicherheitsscheibe und sah den besten Golfern der Welt zu.

War die Air Force One zunächst über den Golfplatz geflogen, kam der US-Präsident wenig später - begleitet von seiner 18-jährigen Enkelin Kai - zu Mittag (Ortszeit) auf dem Ryder-Cup-Gelände auf Long Island an. Zwischen Nahost-Konflikt und innenpolitischen Themen wie der Anklage von Ex-FBI-Chef James Comey nahm sich Trump Zeit für sein Lieblingshobby. Auf dem Golfplatz hat Traum kein Feinde Buhrufe musste er beim Golf-Klientel keine befürchten. Wer auf dem 18-Loch-Platz unterwegs war, bekam den hohen Besuch überhaupt nur wegen einer zweiten Sicherheitsschleuse und der Anwesenheit des Secret Service sowie des Militärs mit.