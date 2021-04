Golf: Rückfall von Schwab bei den Austrian Open

Matthias Schwab hat in der zweiten Runde der Austrian Golf Open einen herben Rückschlag erlitten. Einen Tag nach der 71 benötigte der Österreicher am Freitag bei anhaltender Eiseskälte und Wind gleich 75 Schläge. Mit insgesamt 2 über Par ist Schwab am Wochenende in Atzenbrugg zwar weiter mit dabei, die Chance auf den Sieg ist aber wohl endgültig dahin. Ausgezeichnet spielt nach wie vor Alejandro Canizares, der Spanier lag nach den Vormittags-Flights mit -7 weiter in Führung.

Schwab schlug schon um 8.10 Uhr und bei lediglich zwei Grad plus von der zehn zu seiner zweiten Runde ab. Dass er gleich mit einem Schlagverlust loslegte, bügelte der Steirer zunächst mit Birdies auf seiner 7. und 9. Spielbahn mehr als aus und kratzte zu diesem Zeitpunkt sogar an den Top Ten. Dann nahm aber der Wind immer mehr zu und kurz vor 12 Uhr schlug es auf Schwabs 13. Tagesloch - einem Par 5, das er am Vortag noch "Birdie" gespielt hatte - mit einem Doppelbogey dreizehn. Zwei weitere Schlagverluste warfen Österreichs vor dem Turnier zu den Mitfavoriten gezählten Tour-Golfer dann noch weiter zurück.

"Mein Start war okay, die zweiten neun Löcher dann nicht mehr wirklich", gestand Schwab nach der Runde. Wieder machte er den Kälteeinbruch Mitte April in Ostösterreich mitverantwortlich. "Ich hatte von Anfang an kein Körper- oder Schwunggefühl. Für mich war es von der Temperatur her echt am Limit. Ich habe den Schwung überhaupt nicht gespürt und die Bälle dementsprechend schlecht getroffen", gestand der Steirer.