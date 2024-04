Golf-Star Straka kämpft in Hilton Head um den Sieg

Golf-Profi Sepp Straka geht als Zweiter auf die Schlussrunde des PGA-Turniers in Hilton Head in South Carolina. Der Wiener spielte am Samstag mit vier Birdies eine 67er-Runde auf dem Par-71-Kurs, er liegt mit dem Gesamtscore von 198 einen Schlag hinter dem Weltranglistenersten und Augusta-Sieger Scottie Scheffler (197). Der US-Amerikaner feuerte am dritten Tag eine 63 ab und verbesserte sich um neun Ränge auf eins.