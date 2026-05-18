Ein Außenseiter triumphiert beim Golf-Klassiker in den USA

Das zweite Golf-Major-Turnier in diesem Jahr endete mit einem Überraschungssieg. Der Engländer Aaron Rai stahl bei der PGA Championship in Newton Square (Pennsylvania) allen Stars die Show und feierte den größten Erfolg seiner Karriere.

Der 31-Jährige gewann mit 271 Schlägen vor dem Spanier Jon Ram und dem US-Amerikaner Alex Smalley (jeweils 274). „Ich hatte bisher eine frustrierende Saison. Deshalb übertrifft dieses Ergebnis meine bescheidenen Erwartungen selbstredend deutlich“, sagte Aaron Rai.

Der Überraschungssieger ist erst der zweite Engländer, der in der langen Geschichte der PGA Championship die Trophäe erringen konnte. Der bislang einzige englische Sieg ist bereits 107 her.

Rai kassierte für den Triumph ein Preisgeld von 3,17 Millionen Euro.

Die Österreicher Sepp Straka und Bernd Wiesberger hatten den Cut verpasst.