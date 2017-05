Golf-Legende Tiger Woods festgenommen

Tiger Woods ist nach übereinstimmenden inernationalen Medienberichten am Montag festgenommen worden. Eine Polizeisprecherin des Reviers in Palm Beach County bestätigte, dass Woods in den frühen Morgenstunden verhaftet und wenige Stunden später zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Nahe seines Wohnorts, Jupiter Island, habe er während einer Autofahrt unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden, so der Polizeibericht.

Tiger Woods was booked into a Florida jail and released with no bond a few hours later, according to police records https://t.co/zf9f2VM9R9 pic.twitter.com/NmoMiAZazV