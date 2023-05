Golf-Ass Straka bei PGA Championship auf Tuchfühlung zur Spitze

US-Star Brooks Koepka, vierfacher Sieger von Majorturnieren, hat auf der dritten Runde der US PGA Championship in Rochester die alleinige Führung übernommen. Dem 33-Jährigen glückte am Samstag mit 66 Schlägen (4 unter Par) das beste Ergebnis im Feld der 76 Finalisten. Er nahm dem Weltranglisten-Zweiten Scottie Scheffler, der zur Halbzeit geführt hatte, sieben Schläge ab. Der Österreicher Sepp Straka fiel mit einer 73er-Runde von 10 auf 20 zurück.