Amateur-WM statt Ryder Cup: Die Golfwelt blickt nach Oberwaltersdorf

Eigentlich wollte man ja den Ryder Cup in den Fontana Golfclub holen, mit der Bewerbung ist man jedoch knapp an Italien gescheitert. Dennoch wird Oberwaltersdorf, eine gut 5.000-Einwohner-Gemeinde südlich von Wien, demnächst zum Zentrum der Golfwelt. 2029 werden hier – erstmals in Österreich – Weltmeisterschaften ausgetragen. Genauer gesagt, die World Amateur Team Championships (WATC). „Das kann man vielleicht mit der U20-WM im Fußball vergleichen“, erklärt Niki Zitny, Sportdirektor des Golfverbands (ÖGV), den Stellenwert dieser Veranstaltung. „Das ist eine Riesenchance für Österreich“, freut sich auch ÖGV-Präsident Gerhard Frühling.

Hausherr Siegfried Wolf

Abgeschlagen wird im Fontana Golfclub. Hausherr Siegfried Wolf verrät nicht ohne Stolz: „Den Ryder Cup haben wir nicht bekommen, dennoch wollten wir den Platz für internationale Großevents ausrichten.“ Noch ist einiges zu tun, so soll im Oktober der Spatenstich für ein neues Hotel erfolgen. Schließlich werden bei der WM rund 1.000 Leute erwartet.