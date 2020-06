Gold-Junge Neymar soll Glanz verleihen

Der Jungstar ist in seiner Heimat eine wandelnde Schlagzeile. Mit teils kuriosen Auswüchsen. So wurde ihm Rassismus vorgeworfen, weil er in einem Popvideo in einem Gorilla-Kostüm mitgespielt habe. Der Vorwurf: Es sei ein Konnex zwischen Affen und dunkelhäutigen Brasilianer hergestellt worden. Dabei gilt Neymar selbst als Afro-Brasilianer.

Neymar ist ein Spaßfußballer, seine Tore, sein Jubel – alles wird millionenfach im Internet angeklickt.

Neymar schießt nicht nur schöne Tore, er steht für Fußball und Spektakel. Sein Credo: "Ich will unterhalten. Das ist die brasilianische Fußball-Mentalität. Pele spielte mit Freude. Das ist, was ich mit meinem Spiel vermitteln will." Spaß, das ist es auch, was er im Leben haben will. Er geht aus, trifft sich mit Freunden, spielt Snooker. Er mag Filme, Samba, Rio Funk, Sertaneja (brasilianische Country-Musik) und Gospel – seine Familie ist wie die von Kaka evangelisch.

Tostao, ehemaliger Teamspieler und aktueller TV-Experte beschreibt Neymar so: "Er ist schnell und kreativ. Er ist mit links und rechts gleich stark. Er hat einen guten Abschluss. Er vereinigt Technik, Schnelligkeit und Fußballverstand."