Glasgow ist 2023 erster Multi-Rad-WM-Veranstalter

Initiiert wurde dies von UCI-Präsident David Lappartient, der diese Zusammenführung in seiner Wahlkampagne versprochen hatte. "Und ich bin stolz, dass ich es realisiert habe", so Lappartient. Normalerweise wird jede Disziplin an verschiedenen Schauplätzen ausgetragen, nun wird es alle vier Jahre einen gemeinsamen Austragungsort geben.