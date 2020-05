Straße frei für das erste Radsport-Highlight

Immerhin: Heuer ist die Streckenführung auf den 3481,8 Kilometern nicht so extrem wie in den letzten Jahren. Die erste Bergankunft in Abetone in den Abruzzen am Mittwoch endet auf 1386 Metern, erst am 24. Mai folgt die Ankunft in Madonna di Campiglio (1715 m). Nach einer Bergetappe von Pinzolo nach Aprica (drei Pässe unter 2000 Meter) und einem flachen Abstecher nach Lugano im Tessin geht es am 29. Mai über 236 Kilometer von Gravellona Toce ins 2001 Meter hoch gelegene Cervinia.

Das Dach der Tour erreichen die Fahrer am vorletzten Tag. Dann geht es über 199 Kilometer auf den 2178 Meter hohen Colle delle Finestre (1694 Meter Höhendifferenz auf 18,5 Kilometern Anstieg, acht Kilometer sind Schotterstraße) und weiter nach Sestriere, ehe der Giro am 31. Mai mit 185 flachen Kilometern von Turin nach Mailand finalisiert wird.

"Eine ausgewogene, schöne Landesrundfahrt", sagt Bernhard Eisel, der Richie Porte, 30, in der Favoritenrolle sieht: "Nicht umsonst hat er heuer schon Paris– Nizza, die Katalonien-Rundfahrt und den Giro del Trentino gewonnen."

Alberto Contador, der Vorfahrer von Saxo-Tinkoff, setzt hingegen nach drei Wochen Höhentrainingslager auf Teneriffa auf Alberto Contador. Der 32-jährige Spanier hat schon 2008 den Giro gewonnen, der Erfolg von 2011 wurde ihm wegen Dopings aberkannt. Mehr als nur ein Außenseiter ist aber auch der 28-jährige Kolumbianer Rigoberto Urán von Etixx-QuickStep: In den vergangenen beiden Jahren war er jeweils Gesamtzweiter.