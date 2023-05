Giro d'Italia: Routinier Thomas verteidigt das Rosa Trikot

Der fr├╝here Tour-de-France-Gewinner Thomas hat weiter einen Vorsprung von 18 Sekunden auf den Portugiesen Joao Almeida. Dahinter lauert der Slowene Primoz Roglic (+0:29 Minuten). Konrad fehlen 12:28 Minuten auf Rang eins. F├╝r Dainese war es der zweite Etappen-Erfolg bei einer gro├čen Rundfahrt, nachdem er im Vorjahr die elfte Giro-Etappe ebenfalls im Sprint gewonnen hatte. Drei Etappen in den Dolomiten stehen noch an, ehe die zum 106. Mal ausgetragene Italien-Rundfahrt am Sonntag mit einem Flachst├╝ck in Rom zu Ende geht.