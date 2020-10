Giro d'Italia: Kelderman in Rosa, Konrad Tagessechster

Am viertletzten Tag des 103. Giro d'Italia war die portugiesische Epoche vorbei: Nachdem er im Anstieg zum legendären Stilfser Joch den Anschluss an die Besten verloren hatte, musste João Almeida am späten Donnerstagnachmittag nach 15 Tagen das Rosa Trikot des Gesamtführenden abgeben. Auch sein niederländischer Verfolger Wilco Kelderman (Sunweb), der sich nach dem höchsten Punkt des heurigen Giro (2.758 Meter) bis kurz vor Bormio 40 Sekunden hinter dem Spitzentrio aus dem Ineos-Duo Tao Geoghan Hart und Rohan Dennis sowie seinem Teamkollegen Jai Hindley halten konnte, verlor ab dem Beginn des letzten Anstiegs hinauf zu den Laghi di Cancano an Boden.

Von hinten brausten der Däne Jakob Fuglsang (Astana) und der Spanier Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) heran, zogen an Kelderman vorbei und holten bald einmal den australischen Zeitfahrspezialisten Dennis ein, der seine Arbeit erledigt hatte. Auch Fuglsang konnte nicht mehr Schritt halten, vorne kletterten Geoghegan Hart und Hindley Kehre um Kehre dem Ziel im 1.935 Metern Höhe entgegen. Mit einem beherzten Antritt auf den letzten Metern setzte sich der Australier Hindley nach 6:03:03 Stunden gegen den Briten Geoghegan Hart durch und sorgte nach 207 Kilometern für den ersten Etappensieg für Sunweb beim heurigen Giro.

Pello Bilbao kam mit 46 Sekunden Rückstand als Dritter ins Ziel, Fuglsang (+1:25 Minuten) folgte als Vierter vor Kelderman (+2:18), der nun die Gesamtführung übernommen hat. Zwölf Sekunden liegt er vor Hindley, Geoghegan Hart ist Dritter mit 15 Sekunden Rückstand.