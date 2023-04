Gewichtheben: Misakyan holt EM-Bronze im Reißen für Österreich

Der Schützling von Routinier Sargis Martirosjan schaffte in der Klasse bis 81 kg am Mittwoch im dritten Versuch die 151 kg, was österreichischen Rekord bedeutete.

Im Stoßen schrieb Misakyan danach 175 kg an, was im Zweikampf den vierten Endrang bedeutete. Die gesamt 326 kg waren eine weitere nationale Bestmarke für den U20-Europameister im Reißen des Vorjahres.

Der Oberösterreicher Misakyan wird vom 36-jährigen Martirosjan betreut, der neben seiner aktiven Rolle als Athlet seit heuer auch als Bundestrainer tätig ist. Gold in seiner Klasse ging an den Italiener Oscar Reyes.

Dominik Certov kam in der B-Gruppe der Klasse bis 81 kg mit insgesamt 301 kg auf den vierten Endplatz.