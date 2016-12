Gestohlene Kindheit: Gewalt im Sport

Die erst gestern in England veröffentlichten Zahlen lassen die grausamen Verbrechen noch schrecklicher erscheinen. 155 Verdächtige wurden im Skandal um Kindesmissbrauch im englischen Fußball identifiziert, 148 Klubs werden durchleuchtet, 429 mutmaßliche Opfer wurden gezählt, die jüngsten davon waren zum fraglichen Zeitpunkt vier Jahre alt.

Im November war die Affäre um den vorbestraften früheren Jugendtrainer Barry Bennell ins Rollen gekommen. Von der "größten Krise, die der englische Fußball je erlebt hat", sprach bereits Greg Clarke, der Vorsitzende des Verbandes.

Auslöser war ein mutiges Interview des Ex-Profis Andy Woodward (43), der berichtete, wie er im Alter zwischen 11 und 15 Jahren als Spieler des heutigen Viertligisten Crewe Alexandra missbraucht worden war. Und er berichtete von fehlender Unterstützung, als er innerhalb des Klubs um Hilfe gebeten hatte. Doch die Gewalt an Minderjährigen im Sport beschränkt sich nicht auf England.

In Österreich musste der Prozess gegen Peter Seisenbacher am Montag vertagt werden, vom 56-Jährigen fehlt jedes Lebenszeichen. Dem Doppelolympiasieger im Judo wird vorgeworfen, Mädchen sexuell missbraucht zu haben.

In den USA wurde vor einer Woche bekannt, dass 368 Turner und Turnerinnen in den vergangenen zwanzig Jahren sexuell missbraucht wurden. Recherchen der Zeitung IndyStar mit USA Today zeichnen ein erschütterndes Bild von Olympia-Trainern, die zwölfjährige Mädchen belästigten; von Betreuern, die Nacktfotos von sechsjährigen Buben machten; von einem Coach, der beinahe täglich Sex mit einer 14-Jährigen gehabt haben soll. Der Turnverband soll diese Fälle vertuscht haben.

Die Mehrzahl sexueller Übergriffe kommt aus dem familiären Umfeld. Dass es auch in Sportvereinen immer wieder zu solchen Taten kam und kommt hat laut Experten vor allem drei Gründe:

1.) Gerade durch die Körperlichkeit des Sports können Annäherungsversuche geschickt getarnt werden. Scheinbar zufällig werden Kinder bei Hilfestellungen zwischen den Beinen berührt oder an der Brust. Beim Umziehen in der Dusche fallen Blicke auf die Geschlechtsteile kaum auf.

2.) Kinder träumen vom großen Erfolg, von Weltmeisterschaften und von Olympia. Sie lernen früh, dass man dafür auch Opfer bringen muss. Doch dann werden gerade jene Sportler tatsächlich Opfer, die sehr früh beginnen, ihren Traum zu verfolgen.

3.) Den Trainern wird im Verein oft großes Vertrauen entgegengebracht, ihr hohes Engagement lässt sie positiv dastehen, von den Kindern werden sie oft verehrt. Dies macht es den Opfern noch schwerer, sich Gehör zu verschaffen. Oft können sie erst über die Übergriffe sprechen, wenn sie sich selbst vom Verein gelöst haben oder wenn ihr Peiniger nicht mehr dort ist. Häufig sind die Fälle dann schon verjährt.

Abhängigkeiten

"Jegliche Form von Missbrauch ist dort am wahrscheinlichsten, wo Menschen in starker Abhängigkeit gehalten werden", sagt Rudolf Müllner vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Wien. "Also in einseitigen Autoritätsbeziehungen, wie in manchen Kinderheimen oder in neurotischen Familiensystemen. Aber auch dort, wo das Erreichen eines Zieles sehr bedeutend für das eigen Leben ist.

Also auch im Leistungssportsystem der DDR oder im NS-Sport." Generell sei das Thema "sexueller Missbrauch im Sport" noch unterbelichtet. Müllner: "Ich fürchte, dass die Dunkelziffern auch in westlichen Systemen extrem hoch sind."

Bereits erforscht wurden die Übergriffe an den DDR-Internaten. Neben dem staatlichen Doping gehörte sexualisierte-, physische und verbale Gewalt gegen Minderjährige zum Alltag des DDR-Sports, publizierten Forscher der Universität Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern). Etwa 25 Prozent der 1000 befragten Sportler berichten über entsprechende Übergriffe, sagte der Leiter der Forschungsgruppe, Harald Freyberger. Das ist drei Mal so viel wie in der Allgemeinbevölkerung. Zudem waren die Kinder oft sehr lange von ihren Eltern getrennt.

All dies führe zu schweren Erkrankungen. Die Lebenserwartung der Sport-Geschädigten soll um bis zu zehn Jahre verkürzt sein. Sie leiden oft bis zu ihrem Tod an den Folgen des Missbrauchs.