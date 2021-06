Geschlechterkampf beim Wiener Pferdefest

Man stelle sich einmal vor, Jürgen Melzer muss gegen Tamira Paszek aufschlagen. Oder Bundesliga-Tabellenführer Admira müht sich gegen Neulengbachs Damenmeisterinnen zu einem hart umkämpften 3:3-Unentschieden. Blödsinn?



Im Springreit-Sport gang und gäbe. Dort sind die Damen längst nicht mehr das schwache Geschlecht, denn auf dem Rücken der Pferde zählt nicht die herrliche Kraft, sondern das Gefühl und der (weibliche) Instinkt.



Auch heuer tummeln sich wieder zahlreiche Reiterinnen, die beim Pferdefest als "Amazonen" angekündigt werden, aber durchaus um Siegestrophäen mithüpfen.



Allen voran Meredith Michaels-Beerbaum, die gebürtige Amerikanerin, die seit der Hochzeit mit Topreiter Markus Beerbaum Deutsche ist. Sie wird erst am Sonntag anreisen und zählt beim abschließenden Grand Prix am Montag zu den Topfavoriten.



Michaels-Beerbaum versetzte im Vorjahr bei den Weltreiterspielen die Herren und holte ebenso Gold wie drei Mal bei Europameisterschaften.



Jillian Terceira, eine Reiterin von den Bermudas, gewann in Wien sogar schon einmal das Mächtigkeitsspringen: Auf ihrem Hengst Chaka III überquerte sie 2008 ein 2,20 Meter hohes Hindernis. Auch die Britin Mandy Goosen hat die Zügel fest im Griff. Athina Onassis-De Miranda, Enkelin von Milliardär Aristoteles Onassis, musste wegen einer Erkrankung des Pferdes kurzfristig absagen, hält aber ihrem Gatten Alvaro Miranda de Neto die Daumen.