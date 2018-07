Geraint Thomas siegte am 20. Jahrestag des Festina-Skandals

Tour de France.

Der Brite fährt nun im Gelben Trikot, Christopher Froome ist neuer Gesamtzweiter.Am 20. Jahrestag des Festina-Skandals beging die Tour de France 2018 ihre erste Bergankunft. Am 18. Juli 1998 war die komplette Mannschaft des französischen Rennstalls ausgeschlossen worden, zehn Tage, nachdem der französische Zoll Masseur Willy Voet an der belgischen Grenze kontrolliert und Hunderte Ampullen mit Dopingpräparaten in seinem Auto gefunden hatte.

Der Belgier Voet packte später gegenüber der Staatsanwaltschaft aus, er veröffentlichte ein Enthüllungsbuch und auch einige Athleten gestanden vor Gericht den organisierten Betrug.

Die Tour 1998 stand vor dem Abbruch – nachdem auch TVM-Farm Frites ausgeschlossen worden war, zogen sich die spanischen Teams aus Protest zurück. Am Ende gewann der Italiener Marco Pantani die Rundfahrt, ein Jahr später fiel er mit einem erhöhten Hämatokritwert (=zu viele rote Blutkörperchen, eine mögliche Folge von EPO-Doping) beim Giro d’Italia auf und wurde ausgeschlossen. Am 4. Februar 2004 wurde Pantani tot in einem Hotelzimmer in Rimini aufgefunden, die genauen Umstände geben manchen immer noch Anlass zu Spekulationen.