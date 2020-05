Gelungener WM-Start für die Faustballer

Gut so. In kaum einer anderen Sportart ist Österreich derart dominant wie im Faustball. Regierender Welt- und Europameister ist die Mannschaft. Die Titelverteidigung bei der WM im eigenen Land wird zwar nicht gefordert, doch zumindest erhofft. Auch Teamchef Winfried Kronsteiner steckt die Ziele hoch: "Ich erhoffe mir das Finale."



Den ersten Schritt in diese Richtung macht das Team in den zwei Gruppenspielen. Zuerst gewinnt Österreich gegen Außenseiter USA nach einem nervösen Beginn letztlich souverän mit 3:0 (11:8, 11:5, 11:2). Dann ist Argentinien bei Dauerregen keine große Hürde - 3:1 (11:7, 11:6, 8:11, 11:5). Österreich steht damit als Sieger der Gruppe A fest und fix in der Zwischenrundengruppe E.



"Wir haben uns zwei Jahre auf dieses Event vorbereitet. Es ist großartig, dass es so begonnen hat", sagt Abwehrspieler Benedikt Eglseer. Kapitän Dietmar Weiss spricht nach seinem 97. Länderspiel von "idealen Gegebenheiten. Die haben auf diesen Platz ein richtiges kleines Stadion gebaut." Ein deutlich größeres Stadion steht in Pasching. Am Samstag wird es voll sein, wenn Österreich um Gold spielen soll. Noch 300 der 7500 Karten sind zu haben, auf 8000 Plätze soll die Kapazität erhöht werden. In Oberösterreich ist Faustball mehr als nur ein Begriff.