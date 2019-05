Geldregen oder finale Zitterpartien: Der Kampf um Europa

Während beim LASK mit Ex-Bayern-Spieler Valerien Ismael der neue Coach bereits feststehen soll, ist die Trainerfrage bei der Austria noch nicht ganz beantwortet. Man wartet das Gastspiel in Pasching ab, um sich in der nächsten Woche an die Öffentlichkeit zu wenden. Vieles deutet auf WAC-Trainer Christian Ilzer hin.

Ein pikantes Detail am Rande: Führt Ibertsberger die Austria in den Europacup, dann verlängert sich sein bestehender Austria-Vertrag automatisch um ein Jahr. Sollte er nicht der von der Austria-Führung Auserwählte sein, dann müsste sich der Klub teuer von ihm trennen. Oder ihm vielleicht das Co-Traineramt neben Ilzer, dessen Vorgänger er übrigens in Wolfsberg war, anbieten.

Auch für den aktuellen WAC-Trainer besitzt diese letzte Runde viel Brisanz. Dass die Nerven etwas angespannt sind, zeigte er mit seiner Reaktion auf das Testspiel des LASK am Donnerstag bei Arsenal, das 0:6 verloren ging. „Eine Spaßpartie in der letzten Meisterschaftswoche, also gehe ich mal davon aus, dass die Austria am Sonntag in Pasching gewinnen wird“, meinte Ilzer.

Doch der WAC ist ja gar nicht auf Linzer Schützenhilfe angewiesen, kann mit einem Sieg Platz 3 fixieren. Im schlechtesten Fall werden die Wolfsberger Vierter, was ebenfalls noch keinem Kärntner Team in der Bundesliga gelungen ist. „Das macht uns stolz. Doch wir wollen noch mehr“, sagt Ilzer.