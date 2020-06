Geheime OSV-GmbH wird geprüft

Mit zwei Stunden die meiste Zeit des Verbandstages nahm aber der Bericht des Finanzreferenten Walter Benesch ein. Nach den KURIER-Berichten über die Gründung einer "Pool des OSV GmbH" fühlte sich der seit den Achtzigern beim OSV tätige Benesch verpflichtet, die Lage aus seiner Sicht darzulegen. Demnach sei im August 1990 der Verein "Pool des OSV" gegründet und dafür ein Konto eingerichtet worden. Denn viele Firmen wollten ihre Spenden angeblich nicht publik haben.



Öffentlich und privat hereingekommene Gelder seien fortan getrennt auf dem OSV- bzw. dem Pool-Konto gelagert worden.



2005 sei dann aus Haftungsgründen eine "Pool des OSV GmbH" mit dem Eigentürmer OSV gegründet worden, der "Pool des OSV" habe daraufhin seine Tätigkeit eingestellt. Als zeichnungsberechtigte Gesellschafter der GmbH nannte Benesch sich selbst und OSV-Generalsekretär Thomas Gangel.



Für diese seine Geschäftsführertätigkeit habe sich Benesch gerechtfertigt ein Honorar gegönnt, das habe nichts mit seiner ehrenamtlichen OSV-Tätigkeit zu tun.



Es seien vom GmbH-Konto auch Einzelausgaben von 850.000 Euro geflossen, konkret bei der Errichtung der Tragluft-Schwimmhalle im Wiener Stadionbad 2010. Zudem seien vom GmbH-Konto u.a. die Sportler-Ausrüstung und das Ströck-Meeting finanziert worden. "Das hat somit das Budget des OSV nicht belastet", erklärte Benesch.



Genommen wurde das Geld - von dem auch PKWs für Sportkoordinator Moschos Tavlas und -Generalsekretär Thomas Gangel finanziert wurden - laut Benesch von einem für die GmbH eröffneten Privatkonto, da dieses einen höheren Zinssatz gebracht habe. Darauf landeten auch die Sponsorgelder von OSV-Mäzen Ströck, der OSV-Rechnungsprüfung unterlag dieses Konto nicht. Teile des OSV-Vorstandes hätten gar nicht von der GmbH-Existenz gewusst, auch nicht alle Rechnungsprüfer.



Die fehlende Kontrolle durch die OSV-Rechnungsprüfer warf am Verbandstag Fragen auf. Benesch schlug daher vor, die GmbH-Gebarung von einem Wirtschaftsprüfer kontrollieren zu lassen. Das wurde aus Kostengründen vorerst verworfen, Benesch wurde entlastet. Neo-Präsident Meidlinger kündigte schließlich doch eine Kontrolle der GmbH-Finanzgebarung an: "Ich möchte einen Wirtschaftsprüfer haben, der prüft, was alles gelaufen ist. Ich gehe aber davon aus, dass alles in Ordnung ist."