Gegen Hertha BSC Berlin: Die Bayern eröffnen die neue Saison

Mit einer Botschaft an Borussia Dortmund eröffnete Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer das programmierte neue Titelduell in der Bundesliga. Vor dem Eröffnungsspiel der 57. Erstliga-Spielzeit gegen Hertha BSC sagte der Torhüter zu den Ambitionen des nach namhaften Transfers wie Mats Hummels oder Julian Brandt "in der Breite auf jeden Fall besser aufgestellten" BVB, die Regentschaft der Bayern nach sieben Titeln am Stück zu beenden: "Wie man nach außen hört, sind sie hungrig auf die deutsche Meisterschaft. Aber wir sind ja auch noch da. Wir haben gierige und hungrige Jungs."

90 Tage nach dem jüngsten Empfang der Meisterschale macht der Champion vor einem weltweiten TV-Publikum am Freitag (20.30 Uhr/ live ZDF und DAZN) den Anfang und startet mitten in der finalen Shopping-Phase nach 29 Meisterschaften noch ohne Neuzugang Ivan Perisic die "Mission 30". Ein Selbstläufer wird diese nicht, wie Double-Gewinner Niko Kovac vor seinem zweiten Jahr als Bayern-Coach eindringlich warnte: "Was war, ist vorüber. Wir müssen uns wieder neu beweisen."