Geburtstagskind Hans Orsolics

Bereits in den letzten Karrierejahren deutete sich an, was Orsolics in der Folge fast das Leben gekostet hätte. Der gelernte Rauchfangkehrer verfiel wie so viele Kollegen der schlagenden Zunft falschen Freunden und dem Alkohol. Was er verdiente, rann ihm sprichwörtlich durch die Finger, auch im eigenen, erfolglos geführten Gasthaus "Zum Rauchfangkehrer" in der Wiener Goldschlagstraße.



Mit erst 28 Jahren stieg er aus dem Ring und stand bereits vor einem riesigen Schuldenberg, der nur noch anwachsen und den einstigen Helden der Nation an den Rand der Obdachlosigkeit bringen sollte. Wegbegleiter Sigi Bergmann wies in einem berührenden "Sport am Montag"-Portrait auf Orsolics` Elend hin, was den Liedermacher Charly Kriechbaum zur Hitsingle inspirierte. "I hob valuan, wie nur ana verliern kann, der a Herz statt an Hirn hat" heißt es dort programmatisch. Immerhin reichte das ersungene Geld aus, um Orsolics zu entschulden. Der Ex-Boxer machte einen Entzug, nahm einen Job an und lebt seitdem gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Roswitha im relativen Idyll einer Meidlinger Gemeindebauwohnung, die exakt einen Quadratmeter größer ist als ein Boxring. Damit ist er, zum Glück, wohl doch dort angekommen, wo er sich selbst nie gesehen hat: "Ich war immer entweder ganz oben oder ganz unten. Die Mitte hat mich nie interessiert."

2009 rächte sich der Raubbau am eigenen Körper, beim Kettenraucher Orsolics wurde Lungenkrebs diagnostiziert. Er überstand die Operation und abgesehen von Durchblutungsproblemen in den Beinen, die regelmäßig im AKH behandelt werden, geht es dem Geburtstagskind den Umständen entsprechend gut. Ob er an seinem von Aufs und Abs geprägten Leben etwas bereut und anders machen würde? "Nein, dann wäre ich nicht der Hansi."