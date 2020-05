Game over für Online-Poker

Ob die Zocker ihr Geld jemals wiedersehen werden, gilt als äußerst ungewiss. Denn fast täglich tauchen in der Welt des Internets neue Schauergeschichten auf, die die Gemeinde der Online-Gambler fassungslos zurücklässt. So heißt es etwa, die Eigentümer von "Full Tilt", darunter befinden sich auch weltweit bekannte Profis, hätten mehr als 440 Millionen Dollar in die eigene Tasche gesteckt. Der Tag, als die Plattformen stillgelegt wurden, ging als "Black Friday" (Schwarzer Freitag) in die Geschichte des Pokers ein.



"Es haben dadurch auch viele österreichische Spieler ihre Guthaben auf Full Tilt verloren. Personen mit kleineren Beträgen haben sich recht schnell damit abgefunden, dass sie dieses Geld nie wiedersehen werden. Je höher die Summe auf dem Onlinekonto, desto länger wird der Ärger der Betroffenen dauern. Die Hoffnung auf Auszahlung schwindet jedenfalls weltweit", sagt "PokerMagazin"-Herausgeber Stefan Roboch im Gespräch mit dem KURIER.



Opfer des Zusammenbruchs gibt es in Österreich jedenfalls genug. Wie etwa Josef Steinböck, der einen Pokershop in Wien betreibt. "Auch ich hatte ein Konto auf dieser Plattform und bin von den fehlenden Auszahlungen betroffen. Egal, wie die Zukunft von FTP nun aussehen wird, ich gehe davon aus, dieses Guthaben abschreiben zu müssen." Doch Steinböck spricht von Glück im Unglück: "Ich hatte zum Zeitpunkt des Shutdowns nur noch etwa 200 Dollar auf meinem Onlinekonto."