Zwei Österreicher fanden in Melbourne den ultimativen Kick

Heute genießen beide das Leben in der Fünf-Millionen-Metropole am südlichsten Zipfel Australiens. Beinahe täglich gehen die beiden Legionäre der rivalisierenden Klubs miteinander essen. "Das wird nicht so eng gesehen wie bei Rapid und Austria", sagt Windbichler. Ein gemeinsames Foto riskieren die beiden aber nicht.

Windbichler bewohnt ein Apartment im Vorort Carlton. "Mit der Straßenbahn bin ich in zehn Minuten in der Stadt. Mit dem Auto zu fahren macht keinen Sinn, die wollen die Australier aus der Stadt bekommen." Aus demselben Grund will sich Dobras, der ein Apartment im 32. Stock bewohnt, demnächst ein Fahrrad zulegen. Damit sei man in Melbourne recht flott unterwegs. Und immerhin steht in Australien der Sommer kurz bevor.