Zurück nach Griechenland: Canadi heuert wieder in Athen an

Canadi erhält bei den Griechen einen Vertrag bis 2022. Am Donnerstag wird der Wiener in Athen ankommen, am Freitag offiziell vorgestellt. Sein Engagement in Nürnberg war ja nur von kurzer Dauer gewesen, er war dort nach nur 14 Spielen bereits im November des Vorjahres wieder abgelöst worden und seitdem wieder zu haben.