Zündstoff: Fußball für die Galerie

Dietrich Mateschitz ist seit vielen Jahren der Superstar unter den Wirtschaftstreibenden des Landes. Der Ober-Bulle wird auch nie zu den Ball-Besuchern zählen, die in der Oper das Tanzbein schwingen, während sie mit dem anderen Bein schon längst im Konkurs herumstapfen.



Viel eher wird er Sportgeschichte schreiben: Etwa, weil sein Servus TV mithilfe des Quotenkönigs Sport in Zukunft eine kleine mediale Sensation nach der anderen liefern kann. ORF Sport + muss hingegen auf längst ausgehandelte Fördergelder verzichten.



So wird der stiefmütterlich als Minderheitenprogramm betriebene Spartensender auch noch zum Bauernopfer im Trauerspiel zwischen der beispiellosen ORF -Führungskrise und dem heiß umstrittenen Sparplan im Sportministerium.



Vielleicht auch, weil Mateschitz irgendwann stillschweigend den Formel-1-Zirkus übernimmt. Die Weichen für die Ära nach Bernie Ecclestone scheinen gestellt.



Vielleicht auch, weil die Salzburger Eishockey-Cracks sicher mit im Spiel sein werden, wenn eine Art europäische NHL entsteht.



Vielleicht auch, weil das Publikum von der ganzen Doping-Scheinheiligkeit im traditionellen Sport so dermaßen die Nase voll hat, dass die von Mateschitz seit Jahrzehnten geförderten Extrem- und Abenteuersportarten die Zukunft bedeuten.



Doch mit einer Abteilung wird Mateschitz weder Geschichte noch Zukunft schreiben: Mit seinen Fußballern.