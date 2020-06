"Zündler" Dragovic droht Geldstrafe

Schweiz-Legionär Aleksandar Dragovic hat seinen zweiten Meistertitel mit dem FC Basel ausgiebig gefeiert. Vielleicht war er auch eine Spur zu euphorisch, als er bei der Meisterfeier am Sonntagabend am Basler Barfüsserplatz eine pyrotechnische Fackel zündete und dafür von den Fans mit Sprechchören lautstark gefeiert wurde.



"Wir haben halt gefeiert, eine Kleinigkeit getrunken und deshalb war ich gut drauf", verteidigt sich der Teamspieler. "Ich hab’ aber gut aufgepasst und damit niemanden gefährdet." Trotzdem hat der Innenverteidiger nun eine polizeiliche Anzeige am Hals. Begründung: Missbräuchliche Verwendung von Feuerwerkskörpern gemäß dem Sprengstoffgesetz des Bundes. Dragovic droht nun eine Geldstrafe von bis zu 800 Franken (665 Euro).



Bereits vor zwei Jahren handelte sich Basels Xherdan Shaqiri mit dem gleichen Vergehen Ärger mit der Polizei ein. Eine Strafe konnte damals allerdings vom Verein noch abgewendet werden. Darauf dürfte auch Dragovic hoffen.