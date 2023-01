Zlatko Junuzovic zieht es nach New York

Zlatko Junuzovic verlässt den FC Liefering als Co-Trainer, um in New York an seiner Trainerausbildung zu arbeiten.

Wie der Fußball-Zweitligist am Montag anlässlich des Trainingsauftakts bekannt gab, wird der 35-jährige österreichische Ex-Teamspieler (55 Länderspiele) bei den Red Bulls aus der Major League Soccer ein mehrmonatiges Fortbildungsprogramm absolvieren.

Anstelle von Junuzovic wurde der Japaner Yuki Myazawa zum neuen Assistenzcoach bei Liefering ernannt.