Zittersieg für Manchester United

Manchester United hat seine Führung in der Premier League ausgebaut. In einem echten Schlagabtausch am sogenannten Boxing Day erkämpfte sich die Mannschaft von Sir Alex Ferguson nach dreimaligem Rückstand einen 4:3-Sieg gegen Newcastle United.



Der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit im ehrwürdigen Old Trafford, wo Newcastle seit fast 41 Jahren auf einen Sieg wartet.

ManUnited-Verfolger und Titelverteidiger Manchester City verlor beim AFC Sunderland mit 0:1 und hat als Zweiter der Premier League sieben Punkte weniger als der Stadtrivale. Der FC Chelsea (35) festigte durch ein 1:0 gegen Norwich City seinen dritten Platz.