Zidane über mögliche Tuchel-Nachfolge: "Alles kann passieren"

Der frühere Welt- und Europameister Zinedine Zidane hat eine baldige Rückkehr auf die Trainerbank angekündigt. Der Franzose ließ allerdings offen, wo und wann er wieder einsteigt. "Im Moment mache ich andere Dinge, schauen wir einmal, aber ich bin sicher, dass ich wieder auf der Bank sitzen werde. Das würde ich gerne machen", sagte der 51-Jährige am Montagabend zu Sky Sport Italia am Rande einer Veranstaltung in Rom.