Zeitenwende im ÖFB-Team

23 Mann waren einberufen worden, 23 Mann erschienen auch. Koller wollte auch jeden einzelnen sehen und mit ihm reden. Auch Christopher Trimmel (Muskelverhärtung im Oberschenkel) und die Austrianer Junuzovic und Margreitter, die unter einer Virusinfektion litten, kamen. Marc Janko, noch vor einer Woche auf der Tribüne, hatte Koller am Freitag per Telefon Entwarnung gegeben.



"Ich will mit den Spielern reden und sehen, ob jeder das volle Programm mitmachen kann. Das wird unsere medizinische Abteilung entscheiden", sagte Koller. Teamarzt Eggenhofer entschied, dass Trimmel und Margreitter nach dem Händeschütteln wieder heimfahren durften. Für die beiden zogen Manuel Weber (Sturm) und Markus Suttner ( Austria) ins neue Schweizerhaus im Prater ein.



Der erste Tag war dem Kennenlernen vorbehalten. 12 Uhr Treffpunkt, 12.30 Uhr gemeinsames Mittagessen, ab 13 Uhr standen die Untersuchungen der Spieler (manche spielten Freitag, viele erst Sonntag) auf dem Programm. Teamarzt Eggenhofer kontrollierte mittels Laktattest den körperlichen Zustand jedes einzelnen Spielers.



Kräftigungsübungen und Stabilisierungseinheiten sollten die individuelle Fitness so weit herstellen, dass das Gros der Kicker am Mittwoch beim ersten gemeinsamen Training im Happel-Stadion im Wiener Prater dabei sein kann. Auch Sportdirektor Willibald Ruttensteiner kam am Nachmittag. Koller: "Er wird aber nicht jeden Tag beim Team sein, er hat auch andere Aufgaben im Verband."