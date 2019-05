"Zeit zu handeln": UEFA will den Frauenfußball stärken

Der Slowene kündigte in einer Mitteilung am Freitag "bedeutende Investitionen" an, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. "Es ist Zeit zu handeln", forderte Ceferin. Finanzzahlen für das Programm wurden aber nicht genannt.

Konkret hat sich der Verband in seinem Fünfjahresplan neben der Verdoppelung der Zahl der Fußball spielenden Frauen und Mädchen auf 2,5 Millionen die Veränderung der Wahrnehmung des Frauenfußballs in Europa zum Ziel gesetzt. Auch in den UEFA-Gremien sollen die Frauen künftig mit doppelt so viel Vertreterinnen präsent sein. Im UEFA-Exekutivkomitee ist die Französin Florence Hardouin derzeit die einzige Funktionärin.