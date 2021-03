Zehn Bayern spielten mit Stuttgart Katz und Maus

Ein besonderes Spiel bestritt am Samstag David Alaba: Zum 273. Mal lief der Wiener für die Bayern in der Bundesliga auf und damit ebenso oft wie Franck Ribery. Mit einem weiteren Einsatz wird der Wiener zum alleinigen Rekordhalter aller Legionäre in der Klubgeschichte. Gegen Stuttgart begann Österreichs Star im zentralen Mittelfeld und wechselte nach zwölf Minuten auf seine alte Position links in die Viererkette, nachdem Alphonso Davies Rot gesehen hatte.

Ob die Stuttgarter gegen zehn Bayern eine Chance haben sollten? Nicht im Geringsten. Innerhalb von sieben Minuten traf der Rekordmeister drei Mal, zur Pause stand der 4:0-Endstand fest. Nach seinen drei Toren hält Robert Lewandowski in der Torschützenliste nun bei 35 Treffern – nur noch fünf fehlen dem Polen damit zum Rekord von Gerd Müller, der in der Saison 1971/’72 40 Treffer erzielt hatte.