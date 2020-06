Zarate fliegt aus Salzburg-Kader

Nach dem blamablen Auftritten von Red Bull Salzburg in der Europa League gegen Metalist Charkiw gibt es die erste personelle Konsequenz. Salzburg-Trainer Ricardo Moniz hat am Tag nach der 1:4-Pleite in der Ukraine Gonzalo Zarate aus dem Kader eliminiert. Der Argentinier darf ab sofort nur mehr bei der zweiten Salzburger Mannschaft, den Red Bull Juniors, trainieren.



Der Entscheidung war ein Zwist während des Spiels am Donnerstag vorausgegangen. Nach seiner Auswechslung hatte Zarate den Handschlag mit Moniz verweigert, darauf kündigte der Niederländer seinem Spieler lautstark Konsequenzen für dessen Verhalten an.