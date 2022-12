YouTuber ins Gesicht getreten: Fußball-Ikone Eto'o sorgt für WM-Eklat

Bei der WM in Katar sorgen Videoaufnahmen für Wirbel, die Medienberichten zufolge einen Angriff von Kameruns Fußball-Verbandspräsident Samuel Eto'o auf einen Mann rund um das Achtelfinale Brasilien gegen Südkorea zeigen sollen. Auf dem Video soll zu sehen sein, wie er am Montagabend nach dem Mann vor dem Stadium 974 in Doha schlägt. Die spanischsprachige Zeitung La Opinión aus den USA berichtete zuerst über das Video, auch die Nachrichtenagentur AP berichtete über den Vorfall.