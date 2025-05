Xabi Alonso verlässt Leverkusen Richtung Madrid: "Der richtige Moment"

Es wird das letzte Heimspiel Leverkusens mit Alonso als Chefcoach sein. Der 43-jährige Spanier verlässt Deutschland in Richtung Madrid, um dort Nachfolger des Italieners Carlo Ancelotti als Chefcoach von Real Madrid zu werden.

"Wir haben Geschichte geschrieben"

"Im Fußball geht es oft um den richtigen Moment. Und dieser ist ein Moment mit gemischten Gefühlen", sagt Alonso sichtlich nervös auf der Pressekonferenz. "Wir wollen einen ordentlichen Abschied für manche Spieler und auch für mich." Er habe sich heute mit den Spielern und mit der Crew ausgesprochen.

"Ich bin hier geworden, was ich jetzt bin", sagt Alonso über Leverkusen. Er habe sich als Trainer hier verbessern und viel lernen können, fühle sich in Leverkusen wohl, ebenso wie seine Familie. "Wir können stolz auf das sein, was wir hier erreicht haben. Wir haben Geschichte geschrieben."