Medienbericht: Alonso als Nachfolger von Ancelotti bei Real fix

Real und Ancelotti sollen sich bereits nach dem Champions-League-Aus gegen Arsenal entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Noch unklar sei demnach, wer während der Klub-WM u.a. gegen Red Bull Salzburg an der Seitenlinie bei Real stehen wird. Eine Option könnte der Direktor Profifußball, Santiago Solari , sein.

Meistertrainer Alonso, der bei Bayer Leverkusen noch einen Vertrag bis 2026 hat, war Fragen nach seiner Zukunft zuletzt immer wieder ausgewichen.

Spekulationen um einen Wechsel des Ex-Real-Profis gibt es aber schon länger. Am frühen Nachmittag wird der 43-Jährige in Leverkusen auf der Spieltagespressekonferenz (14 Uhr) vor der Partie gegen Borussia Dortmund am Sonntag sprechen.