Champions League live: Wer ist der erste Finalist?

Dem früheren Bayern-Coach Hansi Flick fehlt nur noch ein Sieg, um am 31. Mai nach München für das Königsklassen-Endspiel zurückzukehren und dort womöglich die Chance auf sein zweites Titel-Triple nach 2020 zu haben. Barcelona stand zuletzt vor zehn Jahren im Finale, in dem die Spanier ihren vierten Champions-League-Triumph feierten. Wie diesmal fand das Finale damals in Deutschland statt – in Berlin.