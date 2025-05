Inter gegen Barcelona, Teil II: "Es ist das Finale vor dem Finale"

Nach dem spektakulären 3:3 im Halbfinal-Hinspiel steigt ab 21.00 Uhr (live Sky) der Showdown zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona um den Einzug ins Endspiel der Champions League . „Es ist das Finale vor dem Finale“, sagte Barça-Trainer Hansi Flick vor dem Gastspiel in Mailand.

Marko Arnautovic hofft auf sein zweites Königsklassen-Finale mit Inter, so wie vor 15 Jahren wird Österreichs Rekordteamspieler aber wohl Ersatz sein.

Arnautovic siegte beim Aufwärmen

Inter hat die Champions League erst einmal gewonnen, ins Finale kamen die Mailänder im Frühjahr 2010 durch einen Halbfinal-Erfolg über Barcelona. Den Coup wollen die Italiener wiederholen. Trainer Simone Inzaghi schonte daher am Wochenende in der Meisterschaft seine komplette A-Garnitur. Mit Arnautovic in der Startelf gab es dennoch einen 1:0-Sieg gegen Verona.