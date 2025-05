Champions-League-Torschütze Acerbi: "Der Krebs hat mein Leben gerettet"

Ohne Francesco Acerbi stünde Inter Mailand wohl nicht im Finale der Champions League 2025. Sein 3:3 in der 93. Spielminute im Halbfinale-Rückspiel gegen den FC Barcelona brachte die Nerazzurri in die Verlängerung, in der Joker Davide Frattesi mit seinem Tor für den Endstand sorgte.

Der Ultra

Acerbi war Nachwuchsfußballer und wuchs in der Nähe von Mailand auf, war Teil der Ultragruppe "Fossa dei Leoni". Fußball war immer zentraler Teil seines Lebens, doch in Interviews gab er immer wieder an, dass er gar nicht wusste, ob er selbst Fußball spielen wollte, oder von seiner Familie in diese Rolle gepresst wurde. Als er mit 23 erstmals in der Serie A spielte, tat er das "für den Vater, nicht für mich", wie er sich später erinnerte.