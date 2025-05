"Epische Nacht": Mailand feiert seine Champions-League-Helden

Es gibt Fußball-Partien, die könnten ewig weiter laufen. Weil sie so spannend, spektakulär und mitreißend sind, dass in keiner Sekunde Langeweile aufkommt. Inter Mailand und der FC Barcelona lieferten sich im Champions-League-Semifinale gleich zwei solcher heroischer Duelle, über die man noch in Jahren sprechen wird.

3:3 in Barcelona, 4:3 nach Verlängerung in Mailand zu Gunsten von Inter Mailand. Die Gazzetta dello Sport schwärmt von einer "epischen Nacht."

Daily Mail schreibt: „Das war glorreicher, ungefilterter Wahnsinn - das beste Champions-League-Halbfinale der Geschichte.“