Carlo Ancelotti: „Ich kann mich bei Real Madrid nur bedanken“

Einen erneut katastrophalen Europacup-Abend erlebte Real Madrid. Die „Königlichen“ mussten sich Arsenal nach der 0:3-Pleite im Hinspiel in London mit 1:2 auch im heimischen Estadio Santiago Bernabeu beugen. Damit war erstmals seit 2020 wieder vor dem Halbfinale Schluss.

„Vielleicht entscheidet sich der Verein für einen Trainerwechsel, vielleicht dieses Jahr – oder nächstes Jahr, wenn mein Vertrag ausläuft, das spielt keine Rolle“, sagte Ancelotti, der bei den Madrilenen noch bis Sommer 2026 gebunden ist. „Wann immer ich Real verlasse, kann ich mich nur beim Klub bedanken – ob mein Vertrag endet oder nicht, ist für mich nicht wichtig. Es kann morgen sein, in zehn Tagen, in einem Monat oder in einem Jahr“, sagte der Italiener völlig gelassen. Als möglicher Nachfolger wird Bayer Leverkusens Xabi Alonso gehandelt.