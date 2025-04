Fußballstar erzählt: "Mein Vater hat mich noch nie gelobt"

Granit Xhaka ist Fußballer auf Weltklasse-Niveau . Der Schweizer hat großen Anteil am Meistertitel von Bayer Leverkusen vor einem Jahr, gilt er als zentraler Mittelfeldspieler doch als Hirn der Mannschaft unter Trainer Xabi Alonso.

Xhaka wurde 1992 in Basel geboren. Seine Eltern waren zuvor aus dem Kosovo in die Schweiz geflüchtet. Laut Angaben Xhakas war sein Vater im kommunistischen Jugoslawien wegen Demonstrationen gegen die Regierung drei Jahre im Gefängnis gesessen.

Nun gab der 32-Jährige in einem Interview mit der Sportbild sehr persönliche Einblicke und sprach dabei über die Beziehung zu seinem Vater . "Mein Vater hat mich noch nie gelobt. In 32 Jahren gab es kein Lob für mich als Fußballer."

In der Schweiz ist Xhaka längst ein Star ist. Xhaka spielte bei Basel, Mönchengladbach und dem FC Arsenal in London. Für die Schweizer Nationalmannschaft hat er über 130 Länderspiele bestritten. Sein älterer Bruder Taulant, der ebenso in Basel auf die Welt kam, spielt für die Nationalmannschaft Albaniens. Bei der EM 2016 spielten die beiden gegeneinander.