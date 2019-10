Eklat: Schweizer Xhaka beschimpft Fans, die ihn ausbuhen

Dieses Benehmen werden die Arsenal-Anhänger ihrem Kapitän nicht so schnell verzeihen. Granit Xhaka lieferte am Sonntag nämlich das passende Beispiel dafür, wie sich ein Spieler, der die Kapitänsbinde tragen darf, nicht benehmen sollte.

Der Schweizer wurde beim Heimspiel gegen Crystal Palace am Sonntag nach einer Stunde ausgewechselt. Das Publikum zeigte unmissverständlich, was es von der Leistung des 27-Jährigen an diesem Tag hielt - Xhaka wurde auf dem Weg in die Kabine von einem Pfeifkonzert und Buhrufen begleitet.