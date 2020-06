Wussten Sie, dass ... ?

. . . das heutige Spiel zwischen Deutschland und Griechenland erst ein einziges Mal bei einem Turnier stattgefunden hat? Bei der EM 1980 endete ein langweiliges Gruppenspiel 0:0;

. . . die Griechen gegen die Deutschen in der Länderspiel-Historie noch keinen Sieg feiern konnten;

. . . die Deutschen hingegen gegen die Griechen in acht Duellen fünf Erfolge verbucht haben;

. . . das letzte Duell am 28. März 2001 in der Qualifikation für die WM 2002 in Athen mit einem 4:2 für die Deutschen geendet hat;

. . . Deutschland mit drei Titeln (1972, 1980, 1996) zwar Rekord-Europameister ist, aber länger auf einen EM-Erfolg wartet als der heutige Gegner. Die Griechen holten ihren einzigen Titel vor acht Jahren in Portugal, die Deutschen ihren letzten vor 16 Jahren in England;

. . . Deutschland nicht nur Rekord-Europameister, sondern auch mit sechs EM-Finalteilnahmen (1972, 1976, 1980, 1992, 1996, 2008) die Nummer eins ist;

. . . Griechenland 2004 bei der zweiten EM-Endrunden-Teilnahme zum ersten Mal Europameister geworden sind. Die Deutschen schafften dieses Kunststück sogar bei der ersten Endrunden-Teilnahme 1972 in Belgien;

. . . Deutschland erst ein Mal in einer Qualifikation für eine EM sportlich gescheitert ist. Bei der EM 1968 war man nicht dabei, weil man in Albanien nicht gewinnen konnte. Das 0:0 am 17. Dezember 1967 ging als Schmach von Tirana in die Fußballgeschichte ein;

. . . die Deutschen seit fast genau acht Jahren kein Pflichtspiel verloren haben, in dem sie 1:0 in Führung gegangen waren. Die Tschechen verwandelten bei der EM 2004 ein 0:1 in ein 2:1;

. . . die Deutschen seitdem in 43 Bewerbsspielen das 1:0 geschossen haben und davon 42 gewinnen konnten. Nur auf Zypern gab es am 15. November 2006 in der Qualifikation für die EM 2008 nach einer 1:0-Führung nur ein 1:1-Unentschieden;

. . . die Deutschen seit über vier Jahren auf ein Freistoßtor warten. Am 16. Juni 2008 bezwang Michael Ballack in EM-Gruppenspiel Österreichs Keeper Jürgen Macho.

. . . der Schiedsrichter ein alter Bekannter von Deutschlands Trainer Löw ist. Der Slowene Damir Skomina war vor vier Jahren in Wien vierter Mann beim Spiel Deutschland gegen Österreich und zeigte Referee Mejuto Gonzales nach 40 Minuten an, dass er Löw und Hickersberger auf die Tribüne schicken solle.