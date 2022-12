Wüste Ausschreitungen in Melbourne: Abbruch im Stadtderby

Während die großen Spiele auf der WM-Bühne in Katar friedlich verlaufen sind, kam es am Wochenende in Australien zu einem Gewaltausbruch im Melbourne-Derby.

Das Spiel zwischen City und Victory musste abgebrochen werden, nachdem Fans beider Seiten das Spielfeld gestürmt und Spieler attackiert hatten.

Eskalation

City lag in Führung, als Fans beider Seiten Pyrotechnik auf das Spielfeld warfen. Ein TV-Kameramann von einem explodierenden Teil getroffen, woraufhin City-Keeper Tom Glover eine Leuchtrakete aufhob und zurück auf die Tribüne warf.

Daraufhin brachen alle Dämme und stürmten die Randalen das Spielfeld. Glover wurde mit jenem Kübel auf dem Kopf getroffen, in dem die Feuerwerkskörper gesichert wurden. Die Referees mussten das Spiel abbrechen, Sicherheitsleute brachten die Spieler in die Kabine.