Wr. Neustadts Weihnachtsmann Simkovic

"So etwas ist bitter. Es gibt noch mehr als drei Punkte", meinte Wr. Neustadts besorgter Trainer Peter Stöger. Siegtorschütze Tomas Simkovic diktierte in die Mikrofone: "Ich weiß nicht, ob der Sieg verdient war. Aber wir haben das Glück erzwungen." Erst danach erzählten ihm seine Mitspieler geschockt vom zugeschwollenen Gesicht von Friesenbichler.



Die Mattersburger verschenkten einen Punkt fahrlässig, waren für drei Punkte zu lässig vor dem Tor. So köpfelte Naumoski aus fünf Metern daneben (7.). „So was passiert mir nicht oft“, sagt er danach. Und ein wunderschönes Tor von Bürger gab Schiedsrichter Grobelnik wegen absichtlichen Handspiels nicht (33.).



Die Mattersburger machten auch in Hälfte zwei mehr fürs Spiel. "Aber wir waren nicht nachdrücklich genug", sagte Trainer Franz Lederer. "Ein einziger Torschuss von Wr. Neustadt in der zweiten Hälfte hat uns wieder dorthin gebracht, wo wir geglaubt haben, dass wir nicht mehr hingehören."